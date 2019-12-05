Нехватку газа в Ташкенте объяснили демонтажем газопровода

CA-NEWS (UZ) - Демонтаж газопровода привел к нехватке газа в ряде районов Ташкента. Эту информацию «Газете.uz» сообщили в пресс-службе компании «Узтрансгаз».

«Действительно, во время строительства надземного метро вдоль Ташкентской кольцевой автодороги со стороны „Рохат“ в сторону рынка „Куйлюк“ в связи с необходимостью был демонтирован газопровод протяженностью 1,5 км. В связи с этим в некоторых районах города в холодные дни наблюдалась нехватка природного газа», — сообщили в компании.

На сегодняшний день идут работы по восстановлению газопровода путем его переноса на противоположную сторону дороги. Уже проложено 800 м труб диаметром 700 мм. К работе привлечены более 35 рабочих и 14 единиц спецтехники. Работа ведется круглосуточно, отметили в «Узтрансгазе», принеся извинения за доставленные неудобства.

Уточнить, когда газопровод был демонтирован и когда будут завершены работы по его восстановлению, не удалось.

Кроме того, 29 ноября в Facebook-группе «ТЧСЖ и как с ним жить?» была опубликована анонимная информация о демонтаже участка магистрального газопровода при строительстве трехуровневого моста на пересечении улицы Махтумкули и Ахангаранского шоссе в Ташкенте.

Известно, что примерно с 22 ноября низкое давление газа наблюдалось в юго-западной части Ташкента — Мирабадский, Чиланзарский, Сергелийский, Шайхантахурский, Яккасарайский и Учтепинский районы.