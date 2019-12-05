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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Три района Ташкента остались без тепла из-за аварии

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 4 декабря, в результате аварии тепловых труб в Ташкенте на массиве Белтепа в некоторых кварталах района временно отключили отопление.

«Сейчас ведутся работы по устранению ситуации, возникшей в результате износа тепловой трубы, неисправная часть трубы заменяется на новую. Сегодня в 22:00 жилые дома снова будут подключены к системе теплоснабжения», - прокомментировали в пресс-службе администрации Ташкента.

Столичные власти пообещали, что до 5:00 часов 5 декабря ремонтные работы будут окончены. Дома населения будут подключены к теплоснабжению в 7:00 часов.

В пресс-службе заявили, что для оперативного устранения неполадок привлечена техника и специалисты в требуемом количестве.

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