Тахи или дикие Пржевальские кони: путешествие из Франции в Монголию

CA-NEWS (MNG) - В течение последних 30 лет небольшая ассоциация по охране дикой природы на юге Франции неустанно работает над тем, чтобы вернуть диких лошадей Пржевальского в их естественную среду обитания в степях Монголии.

Лошади являются пятым поколением, рожденным в этом районе, который находится в департаменте Лозер ("Lozère") и является частью национального парка Севенны ("Cévennes National Park"), в регионе, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Животные принадлежат к исчезающему виду лошадей из Монголии, Пржевальскому (Equus ferus przewalskii), названному в честь 19-го русского исследователя полковника Николая Михайловича Пржевальского, или Тахи, так как они были известны на протяжении веков в Монголии. «Тахи» означает «священный» на монгольском языке, и первые письменные описания лошадей происходят от тибетского монаха Бодова, жившего около 900 г. н.э.

Лошади, кажется, были вокруг с доисторических времен и никогда не были одомашнены. Международный союз охраны природы (МСОП) признает Пржевальского как единственного вида диких лошадей в мире. Но в 1960-х они перестали существовать в дикой природе, и единственные выжившие были найдены в зоопарках по всей Европе.

Французская инициатива вывести лошадей Тахи в дикую природу

В 1990 году швейцарка Клаудия Фе, биолог из дикой природы, основала ассоциацию TAKH с целью спасения лошадей Пржевальского. В 1993 году 11 из них были привезены из восьми различных европейских зоопарков в заповедник Ле Вилларе ("Le Villaret"), чтобы позволить им постепенно перенять поведение диких лошадей.

«Мы не справились с лошадьми. Мы предоставили им достаточно места, чтобы они могли вести себя как в дикой природе », - заявляет Лоран Татин, руководитель программы по науке и консервации TAKH.

Потребовалось более десяти лет, чтобы лошади-тахи в Ле Вилларе были признаны пригодными для реинтродукции в дикие степи Монголии.

В 2004 году, 12 лошадей были переброшены на резервный месте в заповедник Сээр в западном регионе Хомын Тал в Монголии, а затем в 2005 году - десять лошадей. Сегодня в Сээр есть 89 тахи. «Мы решили вновь ввести первых лошадей через десять лет, то есть после двух или трех поколений лошадей, родившихся в Le Villaret, потому что они могли жить самостоятельно, демонстрируя стабильное социальное поведение», - объясняет он.

Монгольско-французское партнерство

Французская неправительственная организация тесно сотрудничает с ассоциацией «Хомын талын тахи» (ХТТ), их монгольским партнером, который заботится о реинтродукции лошадей тахи в их эндемичную среду обитания.

Мөнхбат Цэрэндорж, исполнительный директор ХTT, говорит, что ландшафт и погодные условия на плато Causse Méjean сходны с таковыми в степях района Хомынь-Тал, где вновь вводят лошадей.

Температура на Causse Méжеан ("Causse Méjean - известняковое плато в департаменте Лозер на юге Франции") высотой 1000 м может упасть до -20 ° C, в результате чего выпадет снег, который, по словам Мөнхбата, «важен» для способности лошадей адаптироваться к их монгольской среде обитания.

«Монголия - страна экстремального климата. Зимой мы можем достигать -40 ° С. Здесь [в Le Villaret] лучшие природные условия для лошадей до того, как их выпустят в дикую природу », - заявляет Мөнхбат Цэрэндорж. По его словам, когда-то переселенные в Монголию, лошади из полу-неволи в Ле Вильяре относительно быстро адаптируются к новым условиям окружающей среды, прежде чем бродить по дикой природе, без какой-либо помощи человека.

Мөнхбат считает, что успех реинтродукции в Монголии в основном связан с подходом мягкого высвобождения, который они используют.

«Реинтродукция делается шаг за шагом. Метод мягкого высвобождения, который мы используем, включает в себя меньше смертности, меньше рисков, меньше травм », - объясняет он. «Мы подготовили дополнительную еду для тяжелой зимы, потому что трава стала очень сухой или покрытой снегом».

Уникальный проект по сохранению Пржевальского

TAKH - единственный проект по сохранению лошадей Пржевальского, базирующийся во Франции. Для Татина работа НПО уникальна из-за ее понимания сложной социальной структуры лошадей.

«Удивительная идея Клаудии Фе состоит не только в том, чтобы вновь ввести отдельных лошадей в дикую природу, но и в том, чтобы сохранить отношения, которые лошади строили здесь, во Франции, при передаче в Монголию», - говорит Татин.

Он добавляет, что проект сохранения TAKH также выделяется из-за его сильной научной составляющей. «Мы следим за поведением, здоровьем и генетикой лошадей с самого начала проекта в 1993 году. Это означает, что мы действительно знаем каждую отдельную лошадь нашего стада во Франции, а также в Монголии», - заявляет он.

Неправительственная организация, расположенная в деревушке Ле Вилларе и расположенная в одном из каменных домов 18-го века, привлекает исследователей и студентов во всем мире, поскольку они считают проект в Севеннах «чем-то вроде лаборатории».

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Сосуществование с местными сообществами

TAKH удалось преодолеть некоторые трудности, когда он решил привезти лошадей Пржевальского на юг Франции 30 лет назад. Один из них должен был быть принят людьми, живущими в коммуне Хюре-Ла-Парад ("Hures-La-Parade") , поскольку ассоциация «приносила не овец, а диких лошадей».

Для Мөнхбат усилия по сохранению не могут быть успешными без тесного сотрудничества с местными сообществами.

ХTT и TAKH работают с полукочевыми скотоводами, живущими в заповеднике Сээр, чтобы помочь им организовать устойчивую стадную деятельность, которая не будет угрожать лошадям тахи или их среде обитания.

Таким образом, верблюды, которые не представляют угрозы для лошадей Пржевальского, выращиваются за их молоко, мясо и шерсть. Шерсть домотканая членами женского общественного совета г. Хомын Тал. Они также проданы высококлассной французской компании, производящей шали и одеяла, которая выпустила свою коллекцию "Хомын Тал" в этом году.

Мөнхбат также добавляет, что важно информировать скотоводов о рисках гибридизации и следить за тем, чтобы их животные находились под контролем в период размножения.

Будущее лошади Пржевальского в Сээр, Монголия

Закрытый заповедник Сээр площадью 14 000 га скоро станет частью нового национального парка Хомын Тал, обширного пространства площадью 410 000 га (площадь 2500 км, больше, чем на острове Маврикий), которое не будет иметь никаких заборов.

«Наша цель состоит в том, чтобы иметь свободно перемещающуюся популяцию лошадей Пржевальского с минимальным вмешательством человека», - говорит Мөнхбат.

По его словам, новый парк и его 410 000 гектаров должны вместить около 1000 лошадей.

Будь то на пустынном плато Causses Méjean во Франции или в степях Хомын Тал в Монголии, и французские Татины, и монгольский Мөнхбат соглашаются, что время там не идет с такой же скоростью, как в городах.

«Чувство времени и пространства действительно особенное в степной зоне», - сказали они.