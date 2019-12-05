Аким Нур-Султана встретился с представителями MEDEF

CA-NEWS (KZ) - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов встретился с представителями Движения предприятий Франции (MEDEF). Стороны обсудили сотрудничество в сферах здравоохранения, автомобилестроения, аэрокосмической промышленности, строительства, инвестиций, жилищно-коммунальной инфраструктуры, сообщает сайт столичного акимата.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в РК Филипп Мартинэ и сопредседатель французско-казахстанского Делового Совета Ив-Луи Даррикарер отметили заинтересованность в плодотворном сотрудничестве. В ходе встречи также выступили старший вице-президент по странам Ближнего Востока компании Alstom Дидье Флежер, региональный директор Vicat Пьетро Кала, старший вице-президент Renault Николя Мор, вице-президент Air Liquide Филипп Кристодолу и другие представители делегации MEDEF.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что в столице работает МФЦА, на базе которого действует экспат-центр, где иностранцы могут получить госуслуги на английском языке. Также Международный финансовый центр «Астана» использует особый режим регулирования и основан на английском праве, созданы все условия для комфортной работы.