Казахстан и Турция будут проводить совместные военные учения

CA-NEWS (KZ) - Депутаты сената парламента на пленарном заседании приняли закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве", передает корреспондент zakon.kz.

Как отмечается в заключении профильного комитета, основной целью соглашения является дальнейшее развитие долгосрочного военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между Казахстаном и Турцией.

- Взаимодействие между двумя странами в рамках соглашения включает такие сферы военного сотрудничества, как военная подготовка и обучение; проведение совместных учений; оборонная промышленность; военные, научные и технические исследования; а также картографию, гидрографию, топогеодезическое обеспечение и другие направления. Его положениями определены уполномоченные органы по реализации соглашения, порядок обеспечения защиты информации, передаваемой или образованной в рамках соглашения, - указывается в информации сената.

Также документом урегулированы административные, правовые, финансовые, медицинские и другие вопросы, связанные с пребыванием на территории принимающих сторон приглашенного персонала и их иждивенцев, а также обучаемых по приглашению.

Сенаторы поддержали законопроект, аргументировав тем, что ратификация соглашения обеспечит расширение возможностей Казахстана в военной сфере и положительно отразится на развитии военного сотрудничества между двумя государствами.