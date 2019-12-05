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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии открылась выставка «Наследие распространено в мире»

CA-NEWS (MNG) -  Выставка «Наследие распространено в мире» открылась в Монгольском театральном музее 3 декабря.

Заслуженный деятель культуры, хөөмийч-горловой певец и музыкант на цууре Э. Баатаржав продемонстрировал фотографии и видео, рассказывающие о его 30-летней работе, гастролях по всему миру, книгах, написанных им и его музыкальными инструментами, на выставке. На данный момент Э. Баатаржав путешествовал более чем в 90 странах, исполняя эпические стихи и изучая эпические стихи стран, которые он посетил.

«В Монголии было около 500-700 эпических поэм. Хотя ученые изучили более 270 эпических стихов, только 150 из них доступны для чтения и исполнения. Количество туульчи или эпических рассказчиков уменьшается, а изучение эпической поэзии отстает в Монголии. Пока я знаю, в Монголии самое большое количество эпических поэм», - отметил Э. Баатаржав.

Посол США в Монголии Майкл Клечески заявил, что у него появляется интерес к эпическим стихам Монголии. Это очень похоже на эпические стихи в исполнении коренных американцев. «Благодаря выставке я еще больше обогатил свое понимание эпических поэм Монголии. Э. Баатаржав - чрезвычайно талантливый человек, который приобрел несколько музыкальных инструментов, таких как цуур, флейта и скрипка с головой лошади, помимо исполнения горлового пения и эпических поэм».

Кроме того, Посол США в Майкл С. Клечески твитнул: «Монгольские традиции и история очаровывают меня, поэтому мне повезло увидеть знаменитого музыканта Баатаржава и его друзей, исполняющих монгольские эпосы на традиционных инструментах. Я рад, что он много раз бывал в США, чтобы поделиться с нами культурой и традициями».

Выставка продлится до 7 декабря в Монгольском театральном музее.

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