Турист из Южной Кореи попал в кому из-за несчастного случая в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Турист из Южной Кореи попал в кому из-за несчастного случая в Таджикистане. Как сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на завотделением хирургии Кулябской областной больницы Шерали Холматова, к ним в больницу 30 ноября попал гражданин республики Корея Ви Неочунхуин.

Несчастный случай с мужчиной произошел на автодороге Хорог-Душанбе на территории района Шамсиддини Шохин, когда турист возвращался из ГБАО в Душанбе.

В результате технической неисправности велосипеда мужчина упал с велотрансопрта и получил сильный ушиб головы. Больной был в без сознательном состоянии и был доставлен в больницу города Куляба, где был прооперирован местными врачами.

Хирургическая операция продолжалась более 4-х часов. В настоящее время больной находится в осе 1-й стадии с переходом на 2-ю стадию.

Отмечается, что министерство здравоохранения и социальной защиты населения обеспечивает больного необходимыми медикаментами.

Гражданин Южной Кореи является ученым-астрофизиком.