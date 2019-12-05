В Монголии отец назвал сына Гоку в честь героя из аниме «Dragon Ball's»

CA-NEWS (MNG) - Люди называют своих детей в честь всех разных известных личностей, так почему бы не назвать Супер Сайяна - Гоку? Так и подумал житель Монголии.

На прошлой неделе пост в Facebook о монгольском отце, который назвал своего нового мальчика «Гоку», привлек большое внимание. Гоку играет важную главную роль в анимации Dragon Ball в Японии.

Д. Очирхуяг явно одержим Гоку Дракона, который он наблюдал с детства. Он даже решил стать культуристом из-за персонажа Гоку.

Д. Очирхуяг вырос в Польше, где его семья иммигрировала, когда ему было три года. Он вернулся в Монголию девять лет назад, когда ему было 23 года, и он начал активно искать свою будущую жену - он нашел Б.Халхгоо, которая стала любовью всей его жизни. Пара поженилась в 2018 году.

Д. Очирхуяг окончил Польский национальный университет по специальности преподаватель фитнеса. Он работает в этой области фитнеса в Монголии в течение четырех лет, а также открыл супермаркет Hi Tec Nutrition.

Очевидно, персонаж Гоку оказал решающее влияние на его жизнь, поэтому, когда Б.Халхгоо 31 октября родила мальчика, у него было только одно возможное имя!

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Супер Сайян - невероятно могущественное перевоплощение сайянов, вошедшее в легенды их народа. Супер Сайян - уникальный воин всего вида, лишь единицы из всей популяции могут родиться с такой эволюционной аномалией (согласно легендам, с последнего появления единственной подобной особи до проявления трансформации у Гоку должно было пройти уже 1000 лет). Супер Сайян пробуждается у предрасположенного к его достижению сайяна если его боевая сила становится для этого достаточной и его переполняет неописуемый гнев - будь то лицезрение смерти близкого друга, на примере Гоку, или болезненное осознание полного поражения в борьбе, в случае Веджеты.

Жемчуг дракона (ドラゴンボール Дорагон бо:ру, Dragon Ball) — манга, созданная Акирой Ториямой, и её многочисленные экранизации. Она по главам выходила в японском журнале Shonen Jump с 1984 по 1995 гг., и была издана компанией Shueisha в 42-х томах. В России лицензирована компанией «Комикс-Арт».Кроме трёх аниме-сериалов, по манге были сняты семнадцать анимационных фильмов, сделано большое количество видеоигр и коллекционная карточная игра. В 2002 году компания 20th Century Fox начала производство полнометражного фильма «Драконий жемчуг: Эволюция», выход которого состоялся в апреле 2009 года. Существует также китайский фильм 1989 года «Драконий жемчуг: Магия начинается».

«Жемчуг дракона» считается одним из самых популярных и известных произведений в Японии и США. К 2007 году было продано более 150 млн копий манги, а её сюжет оказал большое влияние на авторов таких произведений, как «Наруто» и One Piece. DVD c аниме-сериалами несколько раз попадали в число лидеров продаж в Японии. По данным на апрель 2010 года, эта манга оказалась на втором месте в списке наиболее успешных изданий компании Shueisha за всю историю (после «One Piece»). Согласно опросу, проведенному в 2007 году министерством культуры Японии, занимает третье место среди лучшей манги всех времен (первое место — Slam Dunk).