Платежная система «Золотая корона» прекратила работу в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Платежная система «Золотая корона» больше не будет заниматься денежными переводами из России в Таджикистан.

Национальный банк Таджикистана в среду заявил, что граждане могут отправить свои деньги только через системы денежных переводов "Юнистрим"и Contact. Ранее сообщалось, что 80 процентов переводов, и прежде всего от трудовых мигрантов, поступает через систему «Золотая корона».

Накануне сотни граждан Таджикистана не смогли получить денежные переводы, отправленные им из России. По словам местных жителей, деньги были отправлены через платежные системы “Золотая корона”, “Близко”, MoneyGram. и Western Union.

Пресс-служба Нацбанка Таджикистана 4 декабря сообщила, что в настоящее время только две системы денежных переводов "Юнистрим" и Contact имеют официальное разрешение на работу в стране. Вскоре к ним подключится и Western Union, заверили в Нацбанке. Напомним, во вторник представители Western Union заявили, что прекратили перевод денег в Таджикистан по причинам, «зависящим от властей этой страны».

Нацбанк запретил банкам выплачивать денежные переводы, поступающие из-за границы через систему «Золотая корона», отмечается в сообщении НБТ.

В Нацбанке Таджикистана также отметили, что «Золотая корона» может работать в Таджикистане лишь в случае подключения к процессинговому центру. Ранее в «Золотой короне» заявили, что подключение к национальному процессингу Таджикистана в соответствие с порядком, предложенным Национальным банком Таджикистана, влечет за собой нарушение российского законодательства, из-за чего не все платежные системы на сегодняшний день имеют возможности начать работать по новым правилам,

Проблемы с денежными переводами начались после того, как с 3 декабря начал работать Национальный процессинговый центр (НПЦ) при Нацбанке Таджикистана по переводу денежных средств. Это означает, что все трансграничные переводы, в том числе из России, будут идти только через него, и НБТ возьмет их под свой контроль. В финансовом регуляторе разъяснили, что власти таким образом якобы хотят предотвратить отмывание денег и обезопасить местные банки и население от невозвращения денег, выданных платежными системами.

Тем временем некоторые экономисты не исключают, что Нацбанк Таджикистана собирается получить монополию на рынке денежных переводов.

За девять месяцев 2019 года в Таджикистан поступило переводов от трудовых мигрантов более чем на $2 млрд 490 млн.