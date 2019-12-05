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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана поручил создать детсады в изъятых у коррупционеров домах
Предыстория: В Туркменистане осуждены бывший глава МВД и начальник службы безопасности президента

CA-NEWS (TM) -  3 декабря было объявлено, что бывшие высокопоставленные силовики Исгендер Муликов и Мейлис Нобатов были арестованы и осуждены за взяточничество в особо крупных размерах.

Как передает ТДХ, у коррупционеров были обнаружены жилые дома повышенной комфортности, автотранспорт, большое количество драгоценностей и пачки наличных денег.

Общая сумма арестованного имущества не уточняется, но президент Бердымухамедов заявил, что «похищенные упомянутыми лицами средства принадлежат народу» и поручил действующему главе МВД Мамметхану Чакыеву перевести их на специальные счета в банках и построить на эти средства школу, больницу, дом здоровья, детский сад, или жилые дома.

Арестованные жилые дома глава государства поручил использовать для размещения в них детских садов, либо служб МВД, прокуратуры, хякимликов или других учреждений.

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