В Туркменистане с ноября на железнодорожных и автовокзалах усилены меры безопасности

CA-NEWS (TM) - С конца ноября на железнодорожных и автовокзалах страны усилены меры безопасности. Полицейские и люди в штатском выборочно проверяют документы у пассажиров, включая тех, кто садится в междугородние такси.

Опрошенные корреспондентами «Хроники Туркменистана» люди, у которых проверяли документы, сообщили, что никаких конкретных вопросов и разъяснений от представителей спецслужб они не получали.

Документы у пассажиров выборочно проверяют и на постах полиции, расположенных на междугородних автотрассах. В частности, на посту в Фарабе.

По данным некоторых источников, меры усиления могут быть связаны с массовыми протестами в соседних с Туркменистаном регионах Ирана. Достоверно подтвердить эту информацию не удалось.

В Ашхабаде увеличения количества полицейских патрулей и других усилений нет.

Бывший сотрудник полиции из Ашхабада сообщил, что обычно подобные меры предпринимаются при розыске преступников или сбежавших заключенных.