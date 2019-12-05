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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Хиросиме могут снести два здания, переживших атомную бомбардировку

CA-NEWS (CA) -  Два здания в городе Хиросима, переживших атомную бомбардировку 1945 года, могут быть снесены из-за недостатка средств на их содержание, передает NHK.

Бывшие военные складские помещения находятся примерно в 3-х км от эпицентра взрыва. В 1993 году администрация префектуры Хиросима признала комплекс построек мемориалом.

Четыре здания этого комплекса по-прежнему сохранены. Три из них находятся в префектуральной собственности, одно - в собственности центрального правительства.

Три здания были построены более ста лет назад. Существует риск их обрушения при землетрясении.

В среду администрация префектуры представила совету местного парламента план, в котором говорится, что стоимость сохранения внешних фасадов одного из зданий и сноса двух других составит около 7 млн долларов. Это меньше десятой доли средств, необходимых на содержание трех построек.

Префектура хочет начать демонтажные работы в следующем финансовом году, если план будет одобрен парламентом.

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