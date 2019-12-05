"Рад видеть тебя, GGG". Головкин и Роналду объявили о совместном проекте

CA-NEWS (KZ) - Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) и звезда мирового футбола Криштиану Роналду задействованы в совместном проекте, сообщает Vesti.kz.

Как рассказали спортсмены в своих аккаунтах в Instagram, они проводят съемки в Турине для DAZN.

"Отличный день в Турине с моим другом Криштиану Роналду. Готовим новый проект с DAZN", - написал Головкин.

Португальский футболист подарил GGG футболку "Ювентуса". Головкин же, в свою очередь, - боксерские перчатки.