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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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"Рад видеть тебя, GGG". Головкин и Роналду объявили о совместном проекте

CA-NEWS (KZ) -  Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) и звезда мирового футбола Криштиану Роналду задействованы в совместном проекте, сообщает Vesti.kz.

Как рассказали спортсмены в своих аккаунтах в Instagram, они проводят съемки в Турине для DAZN.

"Отличный день в Турине с моим другом Криштиану Роналду. Готовим новый проект с DAZN", - написал Головкин.

Португальский футболист подарил GGG футболку "Ювентуса". Головкин же, в свою очередь, - боксерские перчатки.

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See you soon my friend! @cristiano

Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing)4 Дек 2019 в 11:58 PST

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