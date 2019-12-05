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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Разыскиваемого в Узбекистане за мошенничество мужчину задержали в Петербурге

CA-NEWS (UZ) -  Вечером 3 деекабря во время проведения оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов в Петербурге задержали находящегося в межгосударственном розыске гражданина Узбекистана. На родине его искали за мошенничество, сообщило издание "Невские новости".

Находящегося в розыске гражданина Узбекистана, не зарегистрированного в Петербурге и Ленобласти, обвиняли на родине в мошенничестве (часть 2 статьи 168 УК Узбекистана). Инициатор розыска — УВД Хорезмской области, мера пресечения — заключение под стражу.

Задержанного доставили в дежурную часть отдела полиции по Приморскому району. Инициатору розыска о задержании сообщили.

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