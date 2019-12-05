В Улан-Баторе реализован проект по обучению написания кода для 10 тысяч школьников

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе реализован проект по обучению написания кода для 10 тысяч школьников.

Страны готовят «вооруженную» технологическую "войну" для своих детей, чтобы они читали и писали коды. В Эстонии, Великобритании и Австралии уроки компьютерного программирования включены в начальные и средние школы, считает Хурал гражданского собрании столицы Монголии.

Так, на заседании Хурал гражданского собрании Улан-Батора одобрил проект по подготовке 10 тыс. молодых программистов в сотрудничестве со средними школами, профессиональными училищами и университетами.

М. Халиунбат, руководитель отдела инновационных и технологических проектов в столице, сказал, что этот проект для будущее ИТ-сектора - это не только о будущим, но и спрос на информационные технологии в области высокого спроса даже на сегодня.

По его словам, «71 процент населения столицы моложе 35 лет. Большая часть молодежи безработная. Спрос на рабочие места для них в области информации и технологий. И более того, легко научить молодых людей учиться писать и читать код за короткий промежуток времени, поэтому он предназначен для подготовки учителей и обучения молодежи».

Статистика подтверждает: сфера информационных технологий стала самой привлекательной для трудоустройства на монгольском рынке труда.

Началась первая работа по подготовке 10000 молодых программистов, и с индийскими ИТ-колледжами и компаниями был подписан Меморандум о взаимопонимании. В рамках этой работы 375 учителей информации и технологий города Улан-Батора начали учатся писать и кодировать программу и разрабатывают программы уроки кодирования для учеников, сказал М. Халиунбат.

В течение двух лет реализации проекта в учебники будут включены предметы программирования и кодирования для школьной программы 11 и 12 классов.