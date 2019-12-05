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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Андижане запущена новая газовая скважина, которая обеспечит 5 тысяч домохозяйств

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 4 декабря в селе Учтепа Булакбашинского района Андижанской области в Учтепинском нефтяном и газовом месторождениях задействована скважина №12 и получен промышленный газ.

Oбъем получаемого в сутки газа составит 50-60 тысяч м3, сообщила пресс-служба Министерства энергетики совместно с пресс-службой АО "Узбекнефтегаз".

Сообщается, что в настоящее время завершена работа по укладе газороводов для задействования этой газовой скважины.

В результате еще 5 тысяч домохозяйств Булакбашинского района будут обеспечены природным газом.

По данным министерства, за прошедшие два года со стороны АО "Андижаннефть" для освоения и запуска месторождения всего было разработано 9 нефтяных и газовых скважин. В результате более 20 тысяч жителей Булакбашинского района обеспечены газом.

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