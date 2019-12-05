Узбекистан подготовит для Афганистана кадры с высшим образованием

CA-NEWS (UZ) - Созданный в Термезском районе Сурхандарьинской области Образовательный центр по обучению афганских граждан при Министерстве высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан продемонстрировал новые аспекты подготовки квалифицированных кадров для Афганистана.

"В нашем образовательном учреждении исходя из потребностей соседнего государства разработана модулированная форма учебных планов по 18 направлениям высшего и 19 направлениям среднего специального, профессионального образования, – говорит руководитель Образовательного центра по обучению афганских граждан при Министерстве высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан О.Рузиев. – Для глубокого овладения профессией, выбранной молодежью соседней страны, занятия ведут профессора-преподаватели самых престижных высших учебных заведений нашей страны. Центр подключен к сети "Электронное образование" через корпоративную сеть высших учебных заведений. В нынешнем году первые 96 афганских юношей и девушек получили дипломы высококвалифицированных специалистов Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои и вернулись на Родину. Они работают в различных регионах своей страны по специальности. Пять из них продолжили учебу в магистратуре Термезского государственного университета".

В текущем учебном году 147 юношей и девушек изъявили желание учиться в образовательном центре, сообщает Правительственный портал Узбекистана.

Согласно утвержденным Министерством высшего и среднего специального образования учебным планам и программам, принятым в системе образования нашей страны, в центре ведутся уроки на основе двухгодичной очной формы обучения.