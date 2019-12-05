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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Рустами Эмомали посетил теплицы и стадион Узбекистана, где ему подарили фикус и красную карточку

CA-NEWS (UZ) -  Второй день официального визита в Ташкент, 4 декабря, мэр города Душанбе Рустами Эмомали начал с ознакомления с тепличным комплексом в Учтепинском районе.

Цветы самых редких видов, выращиваемые в этой теплицы, экспортируются в страны Центральной Азии. В частности, в этом году более 500 тысяч цветов доставлены в Республику Таджикистан и сейчас они украшают столицу Таджикистана-город Душанбе.

В процессе посещения теплицы члены делегации Таджикистана выразили желание продолжать сотрудничество и в дальнейшем. В качестве символа искренней дружбы председателю города Душанбе Рустами Эмомали подарили японский фикус бонсай, выращенный в Узбекистане.

Также Рустами Эмомали посетил столичный стадион «Миллий», который расположен на проспекте Бунёдкор Чиланзарского района, имеет более 50 секторов и рассчитан на 34 000 зрителей.

В музее «Истории футбола», расположенного на территории стадиона Рустами Эмомали провёл встречу с известным узбекистанским рефери Равшаном Ирматовым.

Рустами Эмомали выразил надежду на развитие футбола между азиатскими странами и организацию матчей между футбольными командами государств Центральной Азии.

Рустами Эмомали подарили футболку под номером 7 и две карточки-жёлтую и красную-с автографом Равшана Ирматова.

Делегация Таджикистана вылетела в этот же день в город Самарканд.

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