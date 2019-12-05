В Андижане от угарного газа погибли двое детей
- Узбекистан, происшествия
- 14:06, 05 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Андижанской области от отравления угарным газом погибли двое детей, сообщила Генпрокуратура Узбекистана.
4 декабря рано утром в Улугнорском районе в махалле Шахриабад отравились угарным газом Нигора Ж. (1981 г.р.) и члены ее семьи Нодира Ж. (1986 г.р.) и трое детей - 13-ти, 12-ти и 9-ти лет.
В результате на месте скончался 13-летний подросток, остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, отмечает Генпрокуратура.
В этот же день около 13:00 20-летняя жительница Андижана и ее маленькая дочь 2019 г.р. отравились из-за утечки газа из самодельной печки. В результате ребёнок умер. Городская прокуратура ведет следствие.