РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Андижане от угарного газа погибли двое детей

CA-NEWS (UZ) -  В Андижанской области от отравления угарным газом погибли двое детей, сообщила Генпрокуратура Узбекистана.

4 декабря рано утром в Улугнорском районе в махалле Шахриабад отравились угарным газом Нигора Ж. (1981 г.р.) и члены ее семьи Нодира Ж. (1986 г.р.) и трое детей - 13-ти, 12-ти и 9-ти лет.

В результате на месте скончался 13-летний подросток, остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, отмечает Генпрокуратура.

В этот же день около 13:00 20-летняя жительница Андижана и ее маленькая дочь 2019 г.р. отравились из-за утечки газа из самодельной печки. В результате ребёнок умер. Городская прокуратура ведет следствие.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Посол Казахстана вручил верительные грамоты председателю КНР
  • Делегация Узбекистана встретилась с заместителем Генерального секретаря ООН
  • В Узбекистане 3-летняя девочка упала в 15-метровую яму (фото, видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×