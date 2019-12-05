В Андижане от угарного газа погибли двое детей

CA-NEWS (UZ) - В Андижанской области от отравления угарным газом погибли двое детей, сообщила Генпрокуратура Узбекистана.



4 декабря рано утром в Улугнорском районе в махалле Шахриабад отравились угарным газом Нигора Ж. (1981 г.р.) и члены ее семьи Нодира Ж. (1986 г.р.) и трое детей - 13-ти, 12-ти и 9-ти лет.

В результате на месте скончался 13-летний подросток, остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, отмечает Генпрокуратура.

В этот же день около 13:00 20-летняя жительница Андижана и ее маленькая дочь 2019 г.р. отравились из-за утечки газа из самодельной печки. В результате ребёнок умер. Городская прокуратура ведет следствие.