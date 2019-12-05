В Монголии внедряют цифровые технологии для борьбы с коррупцией и ставят в пример Эстонию

CA-NEWS (MNG) - Государственная служба в Монголии должна быть полностью переведена в цифровую форму для искоренения коррупции и бюрократии. Коррупция и бюрократия в сфере государственных услуг прекратят свое существование в Монголии с цифровым преобразованием, отметили официальные лица страны на дискуссии «E-Mongolia».

В ходе обсуждения был приведен в пример опыт Эстонии по полной оцифровке своих государственных услуг. В результате цифровой трансформации страны за последние 17 лет коррупция и бюрократия в предоставлении государственных услуг исчезли.

В своем выступлении президент Монголии Х. Баттулга отметил, что Монголия заняла 62-е место в рейтинге мировой конкурентоспособности, рассчитанном по 51 критерию рейтинга.

- Несмотря на то, что была заложена основа для цифровых услуг, мы не используем информационные технологии. Например, только 24 тысячи из 400 тысяч водителей использовали недавно оцифрованную систему уплаты налога на транспортные средства, и это требует дополнительных правовых норм. Однако роль частного сектора, университетов, исследовательских институтов и международных организаций имеет решающее значение для достижения полной оцифровки, поскольку усилия правительственных организаций в этом направлении будут бесполезными, - отметил президент.

- В мире существует около 10 стран, которые объединили услуги государственного и частного секторов в области цифровизации. По их опыту, наиболее подходящим для Монголии является опыт Эстонии, сказал глава секретариата кабинета министров Л. Оюн-Эрдэнэ. Таким образом, мы намерены заключить меморандум о сотрудничестве с правительством страны для запуска пятилетней программы по оцифровке Монголии. Через пять лет мы будем на одном уровне с Эстонией. В частности, около 90 процентов государственных услуг будут избавлены от бюрократии и обеспечены в 150 раз быстрее, - добавил он.

Например, для создания новой компании сейчас требуется 1-2 дня для получения разрешений, однако для оцифровки государственной службы потребуется 3-5 минут по мобильному телефону.

Глава секретариата Кабмин также подчеркнул, что цифровая трансформация правительственных услуг положит конец коррупции и бюрократии, поскольку ни один правительственный чиновник не сможет этим воспользоваться.

Дискуссию организовали администрации президента, парламента, правительства Монголии, Академия электронного управления и некоммерческая аналитическая и консультационная организация «'e-Governance Academy-Академия электронного управления», совместная инициатива правительства Эстонии, Институт открытого общества (ИОО) и ПРООН.