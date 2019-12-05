Генпрокуратура РК и Kazakh Invest договорились совместно решать проблемы инвесторов

CA-NEWS (KZ) - 3 декабря между генеральной прокуратурой Казахстана и АО «НК «KAZAKH INVEST» заключен меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.



Цель меморандума – осуществление совместных действий между органами прокуратуры и KAZAKH INVEST по обеспечению защиты прав инвесторов.

Как известно, вопросы развития и поддержки бизнеса, в т.ч. иностранных инвесторов, улучшения инвестклимата находится на особом контроле у Главы государства.

Именно в этом направлении органы прокуратуры проводят целенаправленную работу.

При непосредственном участии органов прокуратуры проверки госорганов уменьшены в 2 раза, требований к бизнесу стали меньше на 40%, сроки проверок сокращены с 30 до 15 дней, количество разрешительных документов с 708 до 316.

Также снижены размеры уголовных наказаний по 23 составам, декриминализировано лжепредпринимательство, увеличены пороги для наступления уголовной ответственности, изменен порядок регистрации в ЕРДР (нельзя регистрировать без установленного ущерба, акта проверки).

Следует отметить, что указанный меморандум даст возможность оперативно реагировать на обращения инвесторов, носящие системный характер.

Результаты данной работы позволят улучшить привлекательность нашей страны для зарубежных инвестиций.