Монгольские предприниматели в Женеве приняли участие в международном базаре

CA-NEWS (MNG) - Ассоциация женщин Организации Объединенных Наций (UNWG) в Женеве отмечает в 2019 году свой 49-й юбилей. В этой Ассоциации женщины более чем из 100 стран совместно используют возможности для обучения, самосовершенствования и отдыха. Они также собирают средства для содействия финансированию проектов по всему миру.

Ежегодный Международный базар и Лоттер, организованный Ассоциацией женщин ООН, был организован 3 декабря в Отделении ООН в Женеве.

На базаре были представлены национальные стенды более 70 стран, в которых продавались национальные ремесленные изделия и продукты питания. Наряду с приятным времяпровождением Ассоциация уделяет основное внимание своей главной цели — дать возможность женщинам всего мира помогать детям на нашей планете.

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В этом мероприятии монгольские предприниматели в Женеве приняли участие с национальными кашемировыми и шерстяными изделиями, изделиями ручной работы и национальными продуктами питания. Кроме того, они пожертвовали определенную сумму своих заработков на проекты и программы для обездоленных детей и женщин во всем мире.

Ассоциация женщин ООН в Женеве — это место, где могут крепнуть международная дружба и взаимопонимание. Это место, где члены Ассоциации проводят время и проявляют свои способности. Каждый месяц проводятся мероприятия, в число которых входят собрания клуба любителей книги, киноклуба, организованные поездки для ознакомления с культурой Швейцарии, а также утренний кофе, где гостей поочередно принимают постоянные представительства различных государств — членов ООН, и члены Ассоциации могут приятно проводить время.

Женщины всех национальностей, представляющие различные культуры, собираются, чтобы привлекать средства в целях финансирования важных проектов для нуждающихся и социально уязвимых детей в различных развивающихся странах мира. Все собранные средства в полном объеме направляются на финансирование маломасштабных проектов.

Проекты представляются членами Ассоциации, из первых рук знающими о потребностях детей в различных частях мира. Эти члены Ассоциации определяют, где именно деятельность Ассоциации наиболее необходима, и обеспечивают надлежащую реализацию проектов, которые Ассоциация поддерживает в финансовом отношении. Зачастую от получателей помощи приходят очень трогательные письма.

Членство в Ассоциации открыто для всех женщин, официально связанных по работе или другими отношениями с ООН, специализированными учреждениями, постоянными представительствами при Организации Объединенных Наций или любыми из неправительственных организаций, которые имеют штаб-квартиры в Женеве.