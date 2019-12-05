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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главный архитектор Самарканда обвиняется в хищении госсредств в размере $735 000
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  Главный архитектор Самаркандской области Бобир Элмурадов задержан по подозрению в хищении государственных средств. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным источников, чиновник освобожден под залог и в настоящее время его судят за хищение из бюджета 7 миллиардов сумов (более 735 тысяч долларов).

Эльмурадов был назначен главным архитектором области в марте этого года. До этого он занимал должность заместителя главы Самарканда. Его обвинили в том, что он без основания раздал 26 жителям микрорайона "Саид", у которых снесли дома, 7 млрд сумов в качестве компенсации.

Ему предъявлены обвинения по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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