РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Петербурге пожизненно осужденного милиционера из Узбекистана обвиняют в новом убийстве

CA-NEWS (UZ) -  В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее пожизненно осужденного мужчины в связи с убийством 18-летней студентки, совершённом в 2004 году.

Правоохранителям удалось выяснить, что к происшествию 15-летней давности причастен 44-летний уроженец Узбекской ССР, работавший в милиции. Он уже отбывает пожизненное наказание за убийство двух женщин в Санкт-Петербурге в июле и декабре 2005 года.

Предполагается, что этот гражданин 6 августа 2004 года, подрабатывая частным извозом, убил в личном автомобиле в одном из дворов по улице Софьи Ковалевской 18-летней студентки «с особой жестокостью».

Как сообщает пресс-служба следственного комитета РФ, обвиняемый признал собственную вину.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Токаев рассказал судьбу совместного с Китаем проекта LRT
  • Касым-Жомарт Токаев встретится с Ангелой Меркель
  • Двойник Владимира Зеленского Умид Исабаев приступил к съёмкам в кино
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×