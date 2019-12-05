В Петербурге пожизненно осужденного милиционера из Узбекистана обвиняют в новом убийстве

CA-NEWS (UZ) - В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее пожизненно осужденного мужчины в связи с убийством 18-летней студентки, совершённом в 2004 году.

Правоохранителям удалось выяснить, что к происшествию 15-летней давности причастен 44-летний уроженец Узбекской ССР, работавший в милиции. Он уже отбывает пожизненное наказание за убийство двух женщин в Санкт-Петербурге в июле и декабре 2005 года.

Предполагается, что этот гражданин 6 августа 2004 года, подрабатывая частным извозом, убил в личном автомобиле в одном из дворов по улице Софьи Ковалевской 18-летней студентки «с особой жестокостью».

Как сообщает пресс-служба следственного комитета РФ, обвиняемый признал собственную вину.