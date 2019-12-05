Шерали Кабиров, руководитель ТАЛКО, возглавил Федерацию триатлона Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане создана новая спортивная организация – Федерация триатлона страны, которую возглавил глава Таджикской алюминиевой компании «Талко» Шерали Кабиров, передает Avesta.



В Душанбе состоялось выборочное совещание Федерации триатлона, на которой в качестве гостя присутствовал генеральный секретарь НОК страны Мухаммадшо Абдуллозода.

Участники выборочного заседания избрали Шералишо Кабирова председателем Федерации триатлона страны.

Согласно правилам, Федерация обязуется организовать свои представительства в регионах и привлекать молодежь к занятию триатлоном, готовить подрастающее поколение к участию в международных турнирах.

Триатлон, или троеборье объединяет три вида спорта – плавание, велосипедный спорт и бег. Известны и другие виды триатлона, но в настоящее время именно вышеуказанный вид этого вида спорта входит в олимпийскую программу.

Стандартными, или олимпийскими дистанциями в триатлоне являются: плавание на дистанцию 1,5 тыс. метров, велосипедная гонка на дистанцию 40 километров и бег на дистанцию 10 километров.

Развитие триатлона в мире контролирует Международное объединение триатлона, созданное в 1989 году. Впервые триатлон, как олимпийский вид спорта был представлен на Сиднейской олимпиаде 2000 года

Также ежегодно проводятся чемпионат мира и Кубок мира по триатлону.