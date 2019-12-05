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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане спасатели вызволили 4-летнего ребёнка из сломанного лифта

CA-NEWS (UZ) -  В городе Термезе в Сурхандарьинской области спасатели вызволили четырёхлетнего ребёнка из неисправного лифта, сообщила пресс-служба МЧС.

4 декабря, в 10:05 часов в дежурную часть УЧС Сурхандарьинской области позвонила гражданка С. А., которая сообщила о том, что её четырёхлетняя дочь оказалась запертой в лифте многоэтажного дома, где они и проживают.

Через считанные минуты на место прибыла группа спасателей. Специалисты МЧС посредством специальных технических приспособлений отворили дверь лифта, после чего передали девочку её матери в целости и сохранности.

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