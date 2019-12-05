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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев прибыл с официальным визитом в Германию

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Германию.

- Сегодня у президента Казахстана запланированы переговоры с Канцлером Ангелой Меркель, в ходе которых лидеры государств рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних взаимоотношений. Программа визита также включает встречи с Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и известными политиками ФРГ, - сообщил пресс-секретарь Берик Уали.

6 декабря в Берлине Касым-Жомарт Токаев выступит на 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний.

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