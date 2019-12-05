Посол Узбекистана вручил верительные грамоты королеве Великобритании

CA-NEWS (UZ) - 4 декабря в Лондоне посол Узбекистана в Великобритании и Саид Рустамов вручил верительные грамоты Королеве Елизавете II, сообщила пресс-служба МИДа.



В ходе беседы после официальной церемонии в Букингемском дворце отмечались исторические связи между народами двух стран, которые относятся к периоду дипломатической переписки Короля Англии Генриха IV с Амиром Темуром в начале XV века, а также наблюдаемая в последнее время положительная динамика в двусторонних отношениях.

Отдельно затронута тема проводимых в стране под руководством Президента Шавката Мирзиёева масштабных и всесторонних реформ. Подчеркнуто стремление Узбекистана использовать в процессах модернизации страны лучший британский опыт, особенно в сферах образования, парламентаризма, верховенства закона и банковско-финансовой области. Упомянуто недавнее подписание узбекско-британского Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое стало первым двусторонним документом, заключенным Великобританией со странами Центральной Азии.

Королева Великобритании проявила осведомленность о культурно-историческом наследии Узбекистана, прежде всего о древней архитектуре г.Самарканда.

Глава Великобритании дала высокую оценку усилиям Правительства Узбекистана по первоочередному развитию сферы образования, в том числе по внедрению изучения английского языка с начальных классов, поддержала мнение о необходимости дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.