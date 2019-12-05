Мамин дал старт новым проектам в городе Туркестан. В них вкладываются турецкие компании

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заложил капсулу на месте строительства многопрофильной областной больницы на 630 коек, сообщает пресс-служба правительства РК.

Проект будет реализован в 2022 году турецким инвестором «YDA Holding» в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость объекта — около 100 млрд тг, будет создано порядка 1700 новых рабочих мест для медицинского персонала, включая 350 врачей.

Глава правительства также дал старт строительству турецкой компанией «Sembol construction» многофункционального туристического комплекса «Караван-сарай» стоимостью порядка 39 млрд тг.