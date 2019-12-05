В Таджикистане с нового года повысятся размеры штрафов и пошлин

CA-NEWS (TJ) - С 1 января 2020 года в Таджикистане увеличится размер штрафов и обязательных государственных платежей. За последние три года это третье по счету повышение штрафов и пошлин ввиду девальвации сомони, передает Радио Озоди.



Штрафы и обязательные государственные платежи в Таджикистане начисляются в соответствии с расчетным показателем. В настоящее время размер показателя для расчетов составляет 55 сомони, а с нового года он, в соответствии с поправками в закон о госбюджете на 2020 год, увеличится до 58 сомони. Соответственно увеличатся штрафы и пошлины. Данные поправки были утверждены таджикскими депутатами 22 ноября этого года.

В Минфине повышение расчетного показателя связывают с инфляцией и обесцениванием сомони. Представители Главного управления по бюджету финансового ведомства сообщил 5 декабря в беседе с Радио Озоди, что показатели для расчетов рассчитываются с учетом инфляции.

Таким образом, согласно поправке, все виды штрафов - от нарушения правил дорожного движения до незначительных правонарушений - увеличиваются. Например, если штраф за проезд на красный свет светофора составляет сейчас 275 сомони, то с января водители будут платить 290 сомони. Некоторые виды таможенных пошлин и налогов также рассчитываются согласно расчетному показателю, и тоже повысятся с нового года.

Тема неподъемных по размеру штрафов в Таджикистане, большинство населения которого еле-еле сводит концы с концами, не раз подвергалась критике в обществе. Были случаи, когда отчаявшиеся граждане сводили счеты с жизнью из-за наложения огромного штрафа.

В частности, один из таких случаев произошел в этом году: житель джамоата Гулакандоз Бободжон Гафуровского района Олимходжа Мухаммадиев покончил жизнь самоубийством после того, как суд оштрафовал его на 12 500 сомони за вождение автомобиля сына без водительских прав.