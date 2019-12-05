В Акмолинской области пресечена деятельность наркогруппировки

CA-NEWS (KZ) - В Акмолинской области пресечена деятельность наркогруппировки, организовавшей региональный канал поставок синтетических наркотиков «PVP» («соль», «мука», «лед» и «кристаллы») из

Нур-Султана, сообщает пресс-служба КНБ.



Так, 6 ноября в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей Акмолинской области, причастные к сбыту синтетических наркотиков через социальные сети и Интернет-ресурсы на территории Акмолинской области.

По местам проживания задержанных изъято более 300 г синтетических наркотиков «PVP» (пиролидиновалерофенон), емкости с остатками изъятого вещества, полиэтиленовые пакеты для их расфасовки, устройства для употребления наркотиков и электронные весы.

ДКНБ РК по Акмолинской области данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.3 ст.297 УК РК. Задержанные лица водворены в ИВС УП г.Кокшетау. Проводится досудебное расследование.