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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане дсять вузов перейдут на самофинансирование

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане 10 высших учебных заведений переведут на самоокупаемость. Об этом говорится в постановлении правительства о постепенном переводе вузов на систему самофинансирования.

В список вошли семь вузов в Ташкенте, два в Самарканде и один в Ургенче. Это вузы - Ташкентский государственный экономический университет, Ташкентский финансовый институт Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, Ташкентский государственный юридический университет, Ташкентский фармацевтический институт, Самаркандский институт иностранных языков, Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекский государственный университет мировых языков и Ургенчский государственный университет;

Данный список был создан с учетом высокой стабильной финансовой деятельности, наличие достаточных материальных ресурсов, востребованность, а также высокий академический и педагогический потенциал.

Вузы, перешедшие на систему самофинансирования, должны будут оказывать дополнительного образования, повышение квалификации и другие платные услуги.

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