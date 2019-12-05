В Узбекистане дсять вузов перейдут на самофинансирование

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 10 высших учебных заведений переведут на самоокупаемость. Об этом говорится в постановлении правительства о постепенном переводе вузов на систему самофинансирования.

В список вошли семь вузов в Ташкенте, два в Самарканде и один в Ургенче. Это вузы - Ташкентский государственный экономический университет, Ташкентский финансовый институт Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, Ташкентский государственный юридический университет, Ташкентский фармацевтический институт, Самаркандский институт иностранных языков, Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекский государственный университет мировых языков и Ургенчский государственный университет;

Данный список был создан с учетом высокой стабильной финансовой деятельности, наличие достаточных материальных ресурсов, востребованность, а также высокий академический и педагогический потенциал.

Вузы, перешедшие на систему самофинансирования, должны будут оказывать дополнительного образования, повышение квалификации и другие платные услуги.