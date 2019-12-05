РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме, среди них есть граждане Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Следствие предъявило обвинение семерым мужчинам, арестованным Мещанским судом Москвы по подозрению в участии в террористической организации. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

"Среди обвиняемых - Кимсанов Фарходжон, Мамадалием Марифджон, Склтонов Икболжон, Тухтасинов Икромиддин, Холдаров Гуломжон, Холматов Азибек, Маликов Маруфжон. Они обвиняются по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Среди них есть как граждане России, так и граждане Узбекистана. Все они арестованы до 2 февраля 2020 года", - сказали в пресс-службе. Там воздержались от более подробных комментариев.

Ранее источник ТАСС сообщил об аресте девятерых человек по подозрению в причастности к деятельности террористической организации. По его словам, все арестованные состоят в запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

"Среди арестованных - восемь мужчин и одна женщина. Все они подозреваются по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных участников запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Среди задержанных - граждане России и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона. Злоумышленники распространяли на территории России идеологию террористической организации, нацеленной на свержение власти насильственным путем. По данным ФСБ, они вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов на конспиративных собраниях.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Лондоне проходит саммит НАТО
  • Подстанции Узбекистана не справляются с объемом, поставляемой Туркменистаном электроэнергии
  • Министр обороны Монголии посетил с официальным визитом Японию
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×