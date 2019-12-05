В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме, среди них есть граждане Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Следствие предъявило обвинение семерым мужчинам, арестованным Мещанским судом Москвы по подозрению в участии в террористической организации. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.



"Среди обвиняемых - Кимсанов Фарходжон, Мамадалием Марифджон, Склтонов Икболжон, Тухтасинов Икромиддин, Холдаров Гуломжон, Холматов Азибек, Маликов Маруфжон. Они обвиняются по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Среди них есть как граждане России, так и граждане Узбекистана. Все они арестованы до 2 февраля 2020 года", - сказали в пресс-службе. Там воздержались от более подробных комментариев.

Ранее источник ТАСС сообщил об аресте девятерых человек по подозрению в причастности к деятельности террористической организации. По его словам, все арестованные состоят в запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

"Среди арестованных - восемь мужчин и одна женщина. Все они подозреваются по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных участников запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Среди задержанных - граждане России и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона. Злоумышленники распространяли на территории России идеологию террористической организации, нацеленной на свержение власти насильственным путем. По данным ФСБ, они вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов на конспиративных собраниях.