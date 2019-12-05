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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Банкоматы Сбербанка России заговорили на таджикском и узбекском языках

CA-NEWS (UZ) -  Обслуживание на таджикском и узбекском языках стало доступно в более 80% банкоматов Сбербанка России. На эти языки переведены операции снятия наличных, проверки баланса и оплаты мобильной связи. Также данные операции доступны во всех банкоматах Банка на других восьми иностранных языках, в том числе английском.

Большое количество иностранных клиентов Сбербанка – граждане Таджикистана и Узбекистана. В целях улучшения клиентского опыта граждан из этих стран, Сбербанк перевел интерфейс банкоматов на их родные языки, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Во всех офисах Банка доступны на английском, таджикском и узбекском языках презентации по популярным среди иностранных граждан продуктам, таким как дебетовые карты. Также на эти языки переведена информация об использовании мобильного приложения Сбербанк онлайн, информация о работе с уведомлениями по картам и описание программы лояльности «Спасибо».

«Иностранные граждане активно пользуются банковскими продуктами и сервисами. Находясь вдали от Родины, они традиционно выбирают самые надежные, привычные и понятные решения. Исследуя их потребности, мы поняли, что перевод сервисов на родные языки клиентов будет значимым шагом, который упростит взаимодействие клиентов с Банком», - отметила представитель Сбербанка Александра Алтухова.

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