В Узбекистане за непрофессионализм распустили тренерский штаб молодежной сборной по футболу

Тимур Кападзе

CA-NEWS (UZ) - Дисциплинарный Комитет АФК проводил расследование касательно инцидента, произошедшего на матче между молодежными командами Саудовской Аравии и Узбекистана в отборочном раунде чемпионата Азии U-19 в ноябре месяце. Затем в АФУ было направлено письмо, в котором сообщалось, что в ходе матче тренеры молодёжной команды Узбекистана вели себя непрофессионально и, что они могут быть дисквалифицированы на ближайшие матчи.

После того, как видеозапись произошедшего инцидента просмотрел Исполком АФУ, было принято решение об освобождении от занимаемых должностей всего тренерского штаба молодёжной сборной Узбекистана до 19 лет во главе с главным тренером Отабеком Гулямходжаевым, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Молодежную сборную Узбекистана сегодня возглавил один из самых известных футболистов в прошлом - Темур Кападзе. Темур Кападзе будет готовить молодёжную команду к финальному этапу чемпионата Азии, который пройдет в Ташкенте 14-31 октября следующего года.