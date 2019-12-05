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  7 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Граждан Узбекистана в РФ извещают о предстоящих выборах

CA-NEWS (UZ) -  22 декабря состоятся выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и депутатов местных Кенгашей.

В целях обеспечения избирательных прав граждан Узбекистана, находящихся на территории России, при дипмиссии и генеральных консульствах республики в Российской Федерации, созданы специальные избирательные участки.

Граждане Узбекистана, временно или постоянно проживающие на территории Челябинской области, могут принять участие в выборах, посетив избирательный участок № 18 в Екатеринбурге (ул. Карла Либкнехта, 22, каб. № 415. Он будет работать 22 декабря с 8.00 до 20.00.

Граждане Узбекистана, осуществляющие временную трудовую деятельность на Южном Урале, также имеют возможность проголосовать досрочно. В этом случае выезда за пределы Челябинской области не потребуется – досрочное голосование будет проводиться 13 декабря в центре народного единства в Челябинске (ул. Салютная, 22) с 13.00 до 16.00.

Кроме того, граждане Узбекистана могут не менее чем за пятнадцать дней до выборов подать обращение в участковую избирательную комиссию за рубежом в электронной форме о включении в список избирателей посредством официального веб-сайта Министерства иностранных дел республики Узбекистан.

Уже открыта опция «электронная регистрация» избирателей (http://saylov.mfa.uz), содержащая специальную анкету, по заполнению которой пользователь получает персональный идентификационный номер физического лица.

Выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом Республики Узбекистан. Впервые на выборах представлено пять политических партий – Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Народная демократическая партия Узбекистана, Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социально-демократическая партия «Адолат» (Справедливость») и Экологическая партия Узбекистана.

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