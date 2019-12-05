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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане построят частный винзавод

CA-NEWS (TM) -  Член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана компания Nurly Gadam построит первый частный винодельческий завод. Контракт был подписан с итальянской компанией Della Toffola в ноябре 2019 года в рамках туркмено-итальянского бизнес-форума в Милане. Об этом сообщает информагентство «Медиа-Туркмен».

Предприниматели планируют начать производство продукции в 2022 году.

— Когда мы задумали такое многопрофильное и безотходное производство, перед нами стояла задача найти лучшего производителя оборудования и автоматических линий в индустрии напитков. Выбор сделали в пользу компании Della Toffola, отметил руководитель компании Мурад Рамазанов.

По словам предпринимателя, на территории завода для привлечения туристов создадут школу сомелье, винных погребов и дегустационного зала.

Отметим, что учитывая, что предприятие возродит старинные винодельческие традиции страны, можно рассчитывать, что оно станет ещё одним «манком» для путешественников и гостей Туркменистана.

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