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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана провел заседание конституционной комиссии

CA-NEWS (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Конституционной комиссии по внесению изменений и дополнений в Основной закон Туркменистана, сообщили местные СМИ.

Открывая заседание, глава государства отметил, что основной целью комиссии является определение целей, задач и предстоящей работы по созданию в стране двухпалатного парламента.

Выступившие члены комиссии отметили, что решением Меджлиса (парламента) при конституционной комиссии создана рабочая группа по изучению и обобщению соответствующих предложений, поступающих в комиссию. Эти предложения касаются инициативы о переходе парламента на двухпалатную систему и различных аспектов организации парламентской работы в новом формате. Также было подчеркнуто, что в этой связи тщательно изучается мировой опыт в данной области.

Подводя итоги обсуждения, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане созданы все условия для формирования и поступательного развития современного демократического общества. В числе важных задач комиссии глава государства назвал решение комплекса вопросов, связанных с формированием состава нового парламента, его деятельностью, периодичностью созыва и сроками полномочий.

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