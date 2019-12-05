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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан готовится к переходу на двухпалатную систему парламента

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде состоялось заседание Конституционной комиссии по внесению изменений и дополнений в Основной закон, сообщает 5 декабря Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своей речи сказал о том, что представители широкой общественности поддерживают переход законодательного органа страны на качественно новую двухпалатную систему.

Таким образом, парламент превратится в действительно общенациональный представительный законодательный орган, обладающий широким спектром обязанностей и полномочий, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Проведение очередного заседания Конституционной комиссии запланировано на февраль. Соответствующие предложения о формировании двухпалатного парламента будут рассмотрены на заседании Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, которое состоится в 2020 году.

Напомним, что по действующей Конституции Меджлис (парламент) Туркменистана принимает законы, вносит изменения и дополнения в Основной закон, утверждает госбюджет; решает вопросы о проведении всенародных референдумов; назначает выборы президента, депутатов Меджлиса, членов представительных органов; рассматривает по предложению главы государства вопросы о назначении на должность и освобождении от должности председателя Верховного суда, генерального прокурора, министра внутренних дел, министра юстиции; ратифицирует и денонсирует международные договоры; решает вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления страны.

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