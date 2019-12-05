Касым-Жомарт Токаев и Ангела Меркель провели переговоры

CA-NEWS (KZ) - Официальная церемония встречи президента Казахстана прошла перед зданием Ведомства Федерального канцлера. Были подняты флаги Казахстана, Германии и Европейского Союза, главный оркестр Бундесвера исполнил национальные гимны двух государств, сообщает пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев и Ангела Меркель тепло поприветствовали друг друга и совершили обход роты Почетного караула. Затем состоялось представление членов официальных делегаций обеих стран.

По завершении церемонии Президент Казахстана и Канцлер Германии провели переговоры в расширенном формате.

Основное внимание в ходе обсуждения было уделено активизации двусторонних отношений и перспективам установления стратегического экономического партнерства.

Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах образования, науки и культуры.