Дмитрий Медведев и Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил по телефону с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства РФ. .

"Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику межправительственного взаимодействия России и Узбекистана", - говорится в сообщении.