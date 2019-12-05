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  5 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дмитрий Медведев и Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (UZ) -  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил по телефону с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства РФ. .

"Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику межправительственного взаимодействия России и Узбекистана", - говорится в сообщении.
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