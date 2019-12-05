Абаев прокомментировал слова Токаева о Крыме

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) - Министр информации и общественного развития Даурен Абаев в эфире передачи "Открытый диалог" прокомментировал интервью Касым-Жомарта Токаева немецкому изданию Deutche Welle. В частности, он обратил внимание на слова Главы государства о Крыме, сообщает Zakon.kz.

- Для начала хочу подчеркнуть, что Казахстан - одна из тех стран, для которой конфликт между Россией и Украиной невыгоден при любом сценарии его развития. Оба народа в равной степени братский для нас. Русские и украинцы тоже братские народы, это признает и Россия и Украина. Поэтому мы заинтересованы в его скорейшем и мирном завершении, - сказал министр.

Даурен Абаев отметил, что война происходит не на полях, а в головах людей.

- Доминирует принцип "либо ты с нами, либо против нас". А любая попытка дать взвешенную позицию, которая призвана не навредить будущим переговорам, воспринимается негативно. По сути мы становимся заложниками истерии вокруг слов и интонаций. Наш Президент, как истинный дипломат, подчеркнул, что аннексия слишком тяжелая формулировка. Он не выражал ни осуждения, ни поддержки, - подчеркнул министр.



По словам Абаева, Касым-Жомарт Токаев, как человек хорошо понимающий цену таким словам не стал употреблять категоричных формулировок.

- Кончено, больше всего расстраивает, что на фоне таких спекуляций забываются мирные инициативы, которые выдвигает наша страна. Только недавно мы предлагали свою площадку для двусторонних переговоров лидеров России и Украины. Именно это и есть демонстрация нашего истинного отношения к проблеме, - заключил министр.