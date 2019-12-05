Япония будет обязывать зарубежные коммуникационные компании сообщать о сбоях в сетях

CA-NEWS (CA) - NHK стало известно, что японское министерство связи решило продвигать пересмотр закона, чтобы обязать зарубежные фирмы сообщать в правительство о сбоях в коммуникационных сетях.

В Японии широко пользуются услугами электронной почты и мессенджера, предлагаемыми крупными технологическими компаниями GAFA, которые включают Google и Facebook. Однако работа этих компаний не подпадала под действие японского закона о телекоммуникациях, так как они базируются за рубежом.

Специалисты указывали на то, что это затрудняло японскому правительству выяснение причин сбоев в сетях, а также принятие мер с тем, чтобы подобное не повторялось.