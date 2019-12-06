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  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Центре исламской цивилизации в Ташкенте произошёл пожар (фото, видео)

CA-NEWS (UZ) -  В Центре исламской цивилизации, на строительство которого Алишер Усманов выделил $100 миллионов, 5 декабря произошёл пожар. Управление пожарной безопасности города Ташкента подтвердило инцидент.

По данным ведомства, "в 16:38 часов, в Алмазарском районе, по улице Заркайнар 1-проезд, на территории новостроящегося Центра цивилизации Ислама горели теплоизоляционные (пенопласт) материалы на площади 150 кв.м".

Сообщается, что здания новостройки не пострадали.

"Боевые пожарные расчёты прибыли на место пожара в 16:44 часов и в результате оперативных и слаженных действий личного состава, пожар локализован в 16:54 и ликвидирован в 17:06 часов", - отмечается в сообщении.

Генеральным спонсором Ташкентского центра исламской цивилизации является миллиардер Алишер Усманов.

В прошлом году Усманов в интервью журналу Forbes сообщил, что он «уже выделил 100 миллионов долларов» на строительство данного центра.

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