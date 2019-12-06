Ташкентский режиссер поставил в Душанбе турецкую пьесу «Лавина»

CA-NEWS (UZ) - В Душанбе в Молодежном театре имени Махмуджона Вохидова вечером 5 декабря состоялась премьера спектакля «Лавина» по пьесе известного турецкого писателя и драматурга Тунджера Джюдженоглу. Постановку осуществил ташкентский режиссер Алимжон Салимов.

Спектакль «Лавина» с 2004 года был поставлен более чем в 40 странах. «Произведение турецкого писателя и драматурга повествует не только о природной катастрофе, якобы нависшей над жителями села, но и о необходимости избавления от страха, который овладел их сознанием. Известный ташкентский режиссер Алимжон Салимов прекрасно знаком с другими постановками «Лавины», и буквально с первых минут просмотра становится ясно, что зрителя ждет просто незабываемое зрелище», - отметил в беседе с Радио Озоди главный режиссер Молодежного театра Сухроб Мирзоев.

Сам Алимжон Салимов накануне премьеры заявил, что считает Молодежный театр имени Махмуджона Вохидова одним из лучших в регионе, и поэтому с удовольствием согласился на постановку «Лавины» на его сцене.

Пьеса повествует о жизни жителей горного кишлака, которые живут в вечном страхе, - рассказал Алимжон Салимов. - На протяжении девяти месяцев в году они вынуждены говорить друг с другом шепотом, соблюдать тишину во избежание схода снежной лавины с гор. Старейшины строго следят даже за тем, когда подходит срок родов у женщин. Младенцы о своем появлении на белый свет извещают громким криком, и в это время над селом может сойти лавина, поэтому жители кишлака делают все возможное, что в опасный период женщины не рожали».

По словам Алимжона Салимова, из-за такой особенности сюжета герои спектакля вынуждены говорить шепотом. «Однажды у одной из молодых женщин неожиданно начинаются предродовые схватки, ребенок рождается преждевременно, недоношенным, продолжает рассказ режиссер-постановщик. - Вначале молодые супруги стараются не подавать виду, скрывают схватки. Однако старейшина кишлака, узнав о схватках, принимает решение заживо закопать молодую женщину, чтобы заглушить ее голос. Но молодой супруг не может позволить, чтобы умерли его жена и еще не родившийся ребенок. Он умоляет пощадить их, но старейшина настаивает, что существует закон и нельзя жертвовать жизнью всех ради одной женщины. В это время на помощь молодому человеку приходит его дед, который приносит ружье и грозится выстрелить, но, не выдержав, кричит. Всё село замерло в ожидании схода лавины. Однако никакой лавины нет! И тогда жители горного кишлака начинают осознавать, что угрозы нет и никогда не существовало».

Пьеса «Лавина» была написана в 2001 году. Тунджер Джюдженоглу в основном пишет на тему тяжелой доли женщин, о невзгодах в семейной жизни, насилии.

Марьям Исоева, народная артистка Таджикистана, которая присутствовала при генеральном прогоне и сдаче спектакля, приветствует приглашение узбекских режиссеров для постановки спектаклей в таджикских театрах.

«Лавина» не первая постановка Алимжона Салимова в Таджикистане. Ранее он поставил спектакли по пьесам «Пять жен Афанди» и «Тартюф» в Государственном русском драматическом театре имени Маяковского и «Путешествие в Ташкент» в музыкально-драматическом театра имени Камоли Худжанди.

Алимжон Салимов по национальности таджик, однако признается, что говорить на родном языке ему удается с большим трудом. В 2017 году Алимжон Салимов получил национальную премию Узбекистана «Эътироф» («Признание») в номинации «Лучший театральный режиссер».