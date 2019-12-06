С 1 января в Монголии увеличат дорожный налог в 5 раз

CA-NEWS (MNG) - 2 декабря хурал гражданских представителей города Улан-Батор созвал и принял решение увеличить ежегодный дорожный налог в столице в пять раз. На гражданском представительском собрании плата за пользование дорогами была вновь утверждена, и мэр города Улан-Батора был обязан ее выполнить. За счет увеличения платы за пользование дорогами в бюджет города Улан-Батора будет направлено 50 млрд тугриков ($18, 5 млн), которые будут использованы на содержание дорог.

В 2016 году в бюджет города Улан-Батора было внесено в общей сложности около 11,4 млрд тугриков ($4,2 млн), 11 млрд тугриков ($2 млн) в 2017 году, 12,5 млрд тугриков ($4,6 млн) в 2018 году и 12,7 млрд тугриков ($4,7 млн) в 2019 году.

По данным ulaanbaatar.mn, около 30-40% от общего бюджета столицы тратится на ремонт и содержание автомобильных дорог. Однако этого недостаточно, чтобы покрыть все дороги в Улан-Баторе, где средний дневной поток транспортных средств превышает 500 тысяч авто. В дополнение к расходам на содержание дорог, собранные сборы будут потрачены на другие неотложные транспортные проблемы города Улан-Батора, такие как увеличение количества школьных автобусов, расширение дорог и так далее.

Поскольку новое постановление вступает в силу 1 января 2020 года, владельцы транспортных средств в городе Улан-Батор должны платить дорожный налог от 100 тысяч тугриков ($37) до 250 тысяч тугриков ($93) в год в зависимости от типа транспортного средства, что примерно равно 8300 тугриков в месяц ($3).

- Граждане, которые пользуются автомобильной дорогой, должны платить. Оплата годовой платы в размере 10 тысяч тугриков ($4) не достаточна для строительства хорошей дороги. Плата будет регулироваться в связи с воздействием на окружающую среду и мощностью двигателя. Оплата 8300 тугриков ($3) производится ежемесячно, а 270 тугриков (менее $1) - ежедневно, - сказал заместитель мэра Улан-Батора Ж. Батбаясгалан.

Мощность двигателя автомобиля подразделяется на:

• 0-2000

• 2000-3000

• 3000-4000

• Выше 4000

50% общественного транспорта планируется отремонтировать. В последнее десятилетие новый автобус не был добавлен. Таким образом, из городского бюджета и государственного бюджета будет закуплено 500 автобусов».

Дополнительная плата будет взиматься с 1 января 2020 года и будет отличаться в зависимости от мощности двигателя автомобиля.