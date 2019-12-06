В Узбекистане проверяют незаконные подключения населения к газовым трубам

CA-NEWS (UZ) - 3 декабря в селе «Окбуйра» в Алтыарыкском районе Ферганской области, когда сотрудники райгаза и Бюро принудительного исполнения явились с проверкой в дома местных жителей. Во время проверки в домах некоторых сельчан были обнаружены насосы, незаконно подключенные к газовым трубам, передает centralasian.org.



«Сотрудники БПИ и райгаза 3 декабря после 9 часов вечера провели рейд в домах, расположенных по улице «Маргилоний» в селе «Окбуйра» Алтыарыкского района Ферганской области. Они, не предъявив никаких документов и без законных оснований, попытались войти в дома жителей. Однако люди, недовольные поздним визитом чиновников, подняли скандал и прогнали их вон. Никто из местных жителей, даже председатель махалли не пустили их в свои дома. Какое они имели права вечером врываться в дома людей, нарушая их покой?», – написал в нашу редакцию один из жителей села «Окбуйра».

В селе «Окбуйра», в отличии от других сел в Узбекистане, подача природного газа отключена частично.

Однако после наступления холодов и снижения давления газа, многие жители села были вынуждены подключить самодельные насосы к газовым трубам для повышения давления.

– После того, как в домах стало очень холодно, люди были вынуждены подключить к трубам «пылесос» (так в народе называют насос для увеличения давления газа – Ред.). Все равно у всех установлены счетчики, то есть все платят за использованный газ. Поэтому мы не считаем, что это воровство. Опасность от использования этих насосов конечно же существует, но меньше, чем от утечки угарного газа. Газ не просочится, если насос хорошо подключен к газовой трубе. Даже если газ и просочится, то вероятность взрыва очень мала, так как все это происходит не внутри дома, – сказал еще один житель села «Окбуйра».

Представитель Министерства энергетики Узбекистана заявил, что люди незаконно подключаются к газовым трубам, что еще больше усложняет нынешнюю ситуацию с нехваткой газа.

– В последнее время увеличился рост случае незаконного подключения к газовым трубам. Мы не можем закрывать глаза на такое положение дел. Поэтому совместно с соответствующими органами были созданы рабочие группы, которые работают в круглосуточном режиме. Сейчас рабочие группы ездят по махаллям, районам и областям. Население пользуется газом, незаконно подключив к трубам различные приборы. Мы ведь не можем ежедневно караулить их, – сказал представитель Минэнергетики.

Он добавил, что большая часть случаев незаконного использования газа приходится на производственные предприятия.

– Сами подумайте, сколько предпринимателей, производственных предприятий и парников существует по всей республике! В Министерстве энергетики имеется их список, согласно которому устанавливается газовый лимит. Однако сегодня за счет производителей, которые используют газ выше установленного лимита, возник газовый дефицит, – сказал представитель Министерства энергетики.

«Узнефтегазинспекция» также обвинила производственные предприятия и владельцев парников в возникшем дефиците газа.

В Узбекистане с наступлением холодов возник энергетический кризис. В результате, в некоторых регионах страны люди перекрыли автодороги, требуя обеспечить подачу природного газа.

Напомним, что в ходе экстренного видеоселекторного совещания 28 ноября, посвященного вопросам обеспечения населения электричеством и природным газом, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что причиной возникновения энергетического кризиса стали «незаконное присвоение природного газа» и «неуплата дебиторской задолженности».