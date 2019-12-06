Президент Казахстана провел переговоры с канцлером и президентом Германии (фото)

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Берлине, встретился с кацлером Германии Ангелой Меркель и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает пресс-служба глав государства.



После церемонии приветствия и фотографирования с президентом Германии стороны прошли в резиденцию «Бельвю», где Касым-Жомарт Токаев оставил запись в Книге почетных гостей.

После этого президенты двух стран провели переговоры, на которых был рассмотрен широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что обе страны связывают дружественные отношения, поэтому он свой первый официальный визит в государства Европейского Союза совершает именно в Германию.

Франк-Вальтер Штайнмайер высказал признательность в связи с этим, отметив важность проведенных переговоров для дальнейшего наращивания сотрудничества Казахстана и Германии.

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После встречи в расширенном формате с Ангелой Меркель президент Казахстана и канцлер Германии провели совместную пресс-конференцию для представителей СМИ.

- Германия, будучи четвертой по величине экономикой мира, занимает пока лишь 12-е место в нашей экономике с точки зрения инвестиционного присутствия. В ближайшее время состоится приватизация 700 крупных, средних и малых активов нашей экономики, что открывает хорошие возможности для немецких предпринимателей. Чем больше инвестиций будет привлечено, тем выгоднее будет для обеих сторон, - сказал Токаев.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан готов предложить особые условия для немецких инвесторов, что станет выгодным для обеих сторон.

Участники пресс-конференции ответили на ряд вопросов журналистов.

В частности, президента Казахстана попросили прокомментировать снижение объема товарооборота между двумя государствами. За 8 месяцев текущего года экспорт из Казахстана в Германию упал на 21,4 %, что эксперты связывают с ситуацией на нефтяном рынке.

- Действительно, подобная тенденция имеет место. Главная цель моего сегодняшнего визита – изменить ситуацию. Поэтому в ходе переговоров я высказал ряд предложений Канцлер, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Главе государства также задали вопрос о сотрудничестве в рамках внедрения в Казахстане системы дуального образования.

- Действительно, дуальное образование имеет очень большое значение для развития нашей экономики. Мы использовали немецкий опыт, сотрудничаем с Германией в этом деле и продолжим сотрудничество, - сказал президент Казахстана.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем выступлении назвала плодотворными состоявшиеся переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, высказав уверенность в том, что их результаты позволят вывести двусторонние связи на новый уровень.