Президент Казахстана провел беседы с представителями немецкого бизнеса

CA-NEWS (KZ) - Программу визита президента Казахстана в Берлин продолжила серия встреч с представителями немецкого бизнеса, сообщает пресс-служба главы государства.



В ходе беседы с председателем наблюдательного совета компании «CLAAS Group» Катриной Клаас-Мюльхойзер обсуждались вопросы реализации совместных инвестиционных проектов. «CLAAS Group» представлена в Казахстане дистрибьюторской сетью «CT Agro», которая реализует сельскохозяйственную технику и обеспечивает ее сервисное обслуживание.

- Наша стратегия состоит в том, чтобы диверсифицировать инвестиции, которые поступают из многих стран. Мы хотим сделать Германию главным стратегическим партнером с точки зрения инвестиций, - отметил президент Казахстана.

Катрина Клаас-Мюльхойзер высказала удовлетворение в связи с тем, что Казахстан намерен развивать сотрудничество не только с крупными, но и со средними компаниями.

Исполнительный вице-президент «Linde AG» Кристиан Брух проинформировал Касым-Жомарта Токаева о деятельности компании в Казахстане и планах на предстоящий период.

- Сегодняшние переговоры с Канцлером Ангелой Меркель и Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером прошли на высоком уровне. Уверен, они придадут новый импульс развитию двустороннего сотрудничества, - отметил Глава государства.

Кристиан Брух сообщил, что его компания в 2013 году на базе АО «Арселор Миттал Темиртау» запустила производство технического газа, инвестировав в данный проект около 95 миллионов евро.

- Сегодня «Linde AG» реализует вторую очередь проекта и намерена вложить еще 80 миллионов евро, - добавил он.

Кроме того, немецкие бизнесмены ведут переговоры с АО «КазМунайГаз» о строительстве в городе Жанаозен Мангистауской области газоперерабатывающего завода.

Перспективы взаимного сотрудничества были рассмотрены на встрече с генеральным директором компании «Schaeffler Group» Клаусом Розенфельдом. Руководитель фирмы, специализирующийся на производстве комплектующих для автомобилестроения, промышленности и космонавтики, рассказал президенту Казахстана о ее производственных и инвестиционных возможностях.

Генеральный директор компании «Siemens Healthineers» Бернд Монтаг представил Касым-Жомарту Токаеву проект строительства онкологического центра на принципах государственно-частного партнерства.