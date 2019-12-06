РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Steppe Inne Pub британского посольства пожертвовал $6 тыс. для сельских школ в Монголии

CA-NEWS (MNG) -  Steppe Inne Pub британского посольства пожертвовал 17 миллионов тугриков ($6270) для хосписа, детских садов и школ в Монголии.

Пожертвования были сделаны после закрытия Steppe Inne Pub в связи с переездом британского посольства из его бывшего здания на проспекте Мира в офисный комплекс Шангри-Ла.

Детские сады №2, 12 и 13 и средняя школа "Авъяас" в городе Мөрөн, аймака Хубсугул получили 7 миллионов тугриков ($2,5 тыс.) в игрушках, пазлах, спортивном и аудио/видео оборудовании. Кроме того, хоспис "Найдвар" в Дамбадаржаа столицы получил 7 млн тугриков ($2,5 тыс.) медицинского оборудования.

78488416_1505506209603973_906126537680486400_n

Steppe Inne Pub также жертвует 3 миллиона тугриков ($1 111) для приобретения масок от загрязнения воздуха для детей в юрточном районе.

Британский посол и президент Steppe Inne, Филипп Малоне сказал: «Я рад, что Steppe Inne смог сделать эти пожертвования на достойные цели в Монголии. Это подходящий способ отметить закрытие Steppe Inne после переезда посольства Великобритании в новые офисы и эффективно использовать оставшиеся средства Steppe Inne».

Британское посольство находилось на проспекте Мира в течение 53 лет до его перевода в офисный комплекс Шангри-Ла в октябре 2019 года. Британский тематический паб Steppe Inne открылся на проспекте Мира в 1988 году. Тем не менее, закрытие Steppe Inne не остановит продолжения хорошей работы, поскольку новый клуб Steppe Inne создается группой его самых преданных клиентов и продолжит сбор средств в будущем.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Монголии открылась выставка «Наследие распространено в мире»
  • Банкоматы Сбербанка России заговорили на таджикском и узбекском языках
  • Нехватку газа в Ташкенте объяснили демонтажем газопровода
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×