Steppe Inne Pub британского посольства пожертвовал $6 тыс. для сельских школ в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Steppe Inne Pub британского посольства пожертвовал 17 миллионов тугриков ($6270) для хосписа, детских садов и школ в Монголии.

Пожертвования были сделаны после закрытия Steppe Inne Pub в связи с переездом британского посольства из его бывшего здания на проспекте Мира в офисный комплекс Шангри-Ла.

Детские сады №2, 12 и 13 и средняя школа "Авъяас" в городе Мөрөн, аймака Хубсугул получили 7 миллионов тугриков ($2,5 тыс.) в игрушках, пазлах, спортивном и аудио/видео оборудовании. Кроме того, хоспис "Найдвар" в Дамбадаржаа столицы получил 7 млн тугриков ($2,5 тыс.) медицинского оборудования.

Steppe Inne Pub также жертвует 3 миллиона тугриков ($1 111) для приобретения масок от загрязнения воздуха для детей в юрточном районе.

Британский посол и президент Steppe Inne, Филипп Малоне сказал: «Я рад, что Steppe Inne смог сделать эти пожертвования на достойные цели в Монголии. Это подходящий способ отметить закрытие Steppe Inne после переезда посольства Великобритании в новые офисы и эффективно использовать оставшиеся средства Steppe Inne».

Британское посольство находилось на проспекте Мира в течение 53 лет до его перевода в офисный комплекс Шангри-Ла в октябре 2019 года. Британский тематический паб Steppe Inne открылся на проспекте Мира в 1988 году. Тем не менее, закрытие Steppe Inne не остановит продолжения хорошей работы, поскольку новый клуб Steppe Inne создается группой его самых преданных клиентов и продолжит сбор средств в будущем.